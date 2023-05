Rencontre avec Carole Simard-Laflamme, artiste multidisciplinaire Bibliothèque Gaston-Miron Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Rencontre avec Carole Simard-Laflamme, artiste multidisciplinaire Bibliothèque Gaston-Miron, 6 juin 2023, Paris. Le mardi 06 juin 2023

de 18h00 à 20h00

.Public adultes. gratuit

La Bibliothèque Gaston-Miron vous convie à la conférence »La petite histoire de mon imaginaire » par Carole Simard-Laflamme, artiste plasticienne. La petite histoire de mon imaginaire

Carole Simard-Laflamme, artiste plasticienne, raconte l’histoire de son imaginaire en espérant surprendre les auditeurs. Elle nous entraîne dans l’analogie, le souvenir, la germination, la transformation, la transmission, la mémoire involontaire, le fragment, la musique, l’art…

Cette conférence sera accompagnée de l’exposition Ma table de vie d’artiste, 55 ans de création qui retrace le parcours inhabituel de cette artiste. Mardi 6 juin à 18h Bibliothèque Gaston-Miron (BSN Niveau 1) | 8, avenue de Saint-Mandé | Paris 12e Bibliothèque Gaston-Miron 8 avenue Saint-Mandé 75012 Paris Contact : https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu https://www.facebook.com/events/951348352659019 https://www.facebook.com/events/951348352659019

