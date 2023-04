Rencontre avec Carole Fritsch MAISON AKINOMÉ Paris Catégories d’Évènement: île de France

Rencontre avec Carole Fritsch MAISON AKINOMÉ, 15 avril 2023, Paris. Le samedi 15 avril 2023

de 15h00 à 18h00

.Tout public. A partir de 5 ans. gratuit Notez votre présence en envoyant un mail à librairie@editions-akinome.com Carole Fritsch vous propose une rencontre autour d’un thé le samedi 15 avril à partir de 15h à la librairie Akinomé. Le printemps de Gyô fait partie de la collection d’album créatif des Éditions Akinomé. Gyô, un petit garçon casse un vase dans un temple et part à l’aventure à travers le Japon afin de réparer sa bêtise. L’album propose des activités pour faire évoluer l’histoire après la lecture. Écrit par Aude Hage et illustré par Carole Fritsch. On vous attend nombreux.euses au 63 rue de Chabrol ! MAISON AKINOMÉ 63 rue de Chabrol 75010 Paris Contact : 0986705878 librairie@editions-akinome.com https://www.facebook.com/editionsakinomefr/ https://www.facebook.com/editionsakinomefr/

Éditions Akinomé

