Résumé Celle qui attend : Il y a ce moment où vous vous faites arrêter pour presque rien. Celui où l’on vous met en prison sans que vous puissiez savoir quand vous en ressortirez. Il y a cette petite fille qui vous attend avec votre femme. Et toutes ces lettres entre vous. Celle qui attend est le roman bouleversant d’une famille soudain entre parenthèses et de ce père confronté à la réalité carcérale – la promiscuité, l’ennui, le manque. Et de ce que les hommes imaginent dans les situations les plus difficiles pour conserver les liens. Réinventer l’amour. Résumé Ne crains pas l’ombre ni les chiens errants : C’est l’histoire d’une femme qui a cru au paradis en s’installant sur l’île de Java. Mais quand elle se retrouve derrière les hauts murs de son Complex pour Occidentaux, elle découvre une autre réalité, un autre homme et le décor de rêve se fissure. Elle refuse d’être écartelée entre deux mondes. Elle vient d’avoir trente ans, un âge pour vivre ou pour mourir. Elle va choisir de vivre. Auteure des romans Celle qui attend et Ne crains pas l’ombre ni les chiens errants publiés aux Éditions de l’Iconoclaste. Le Choucas des tours 23 Rue du Général Barbot, 62144 Mont-Saint-Éloi Mont-Saint-Éloi Pas-de-Calais

