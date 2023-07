Rencontre avec Camille Laurens à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris, 30 septembre 2023, Paris.

Le samedi 30 septembre 2023

de 15h30 à 17h00

.Public adultes. gratuit

Camille Laurens est romancière et essayiste. Elle a publié une vingtaine d’ouvrages, parmi lesquels « Dans ces bras-là » (Gallimard, 2000) qui a reçu les Prix Fémina et Renaudot des lycéens, « Celle que vous croyez »(Gallimard, 2016) et « Fille » (Gallimard, 2020).

Cette rencontre portera plus particulièrement sur son dernier ouvrage Inventer le désir, œuvres choisies (Gallimard, 2023). Dans cet ouvrage est regroupé plusieurs de ses textes et livres.

Dans une préface intitulée « Tout ce qui de mon cœur fut l’unique désir »

(suivie d’un album photo de sa famille) l’autrice

explique comment elle a fait le choix de ses œuvres présentées dans un ordre chronologique, avec

pour fil conducteur l’amour et le désir. Cette rencontre modérée par les bibliothécaires sera l’occasion de mettre en lumière son œuvre labyrinthique faite de jeux de miroirs, de mise en abyme, où se confondent fiction et réalité, imaginaire et mémoire infidèle, présence et absence.

En fin de rencontre, en partenariat avec la librairie de quartier La montée du soir, une vente dédicace vous sera proposée.

Entrée libre

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

Contact : +33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/

Crédit photo : Camille Laurens © Aucun(e) – Crédits : Samuel B. Blatchley