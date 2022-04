Rencontre avec Camille de Toledo Médiathèque Anna Marly Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’évènement: Loiret

Rencontre organisée dans le cadre de la manifestation “Votre planète, vous la voulez bleue ou bien cuite ?” du 8 avril au 10 juin 2022. Camille de Toledo est écrivain, essayiste et juriste, est à l’initiative du Parlement de Loire. Il a mis en récit Le fleuve qui voulait écrire paru en sep tembre 2021, qui réunit les audi tions du Parlement de Loire. Ce Parlement de Loire a pour ambi tion de donner une personnalité juridique au fleuve, c’est actuelle ment un des grands projets issus de la pensée des Sciences-Hu maines. Camille de Toledo vien dra nous parler de cette nouvelle possibilité inaugurée en 2019 avec le Polau de Tours.

Gratuit – sur réservation

