Orléans Librairie Les Temps Modernes Loiret, Orléans Rencontre avec Camille de Toledo autour du Parlement de Loire Librairie Les Temps Modernes Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Rencontre avec Camille de Toledo autour du Parlement de Loire Librairie Les Temps Modernes, 18 septembre 2021, Orléans. Rencontre avec Camille de Toledo autour du Parlement de Loire

Librairie Les Temps Modernes, le samedi 18 septembre à 17:00

Et si un fleuve, Loire, et les divers éléments terrestres écrivaient une constitution? Et si les entités naturelles, rivières, montagnes, forêts, océans, glaciers et sols… étaient, à force d’exploitation, de prédation, en voie d’inventer leur grammaire, exigeant leur représentation ? Voici donc l’histoire d’un soulèvement légal terrestre, au travers des auditions du Parlement de Loire, projet engagé par le Polau à Tours, dont rend compte Camille de Toledo dans un livre qui parait aux éditions Les Liens qui libèrent : “Le fleuve qui voulait écrire”.

Entrée libre au 1er étage, sur présentation du pass sanitaire ou du certificat adéquat.

Dans “le fleuve qui voulait écrire”, l’écrivain et juriste Camille de Toledo évoque le projet du Parlement de Loire, qui vise à doter la Loire d’une personnalité juridique. Librairie Les Temps Modernes 57 rue Notre-Dame-de-Recouvrance 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Librairie Les Temps Modernes Adresse 57 rue Notre-Dame-de-Recouvrance 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Librairie Les Temps Modernes Orléans