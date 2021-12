Fox-Amphoux Médiathèque de Fox-Amphoux Fox-Amphoux, Var Rencontre avec Calouan – Atelier d’écriture et d’imagination sur l’amour Médiathèque de Fox-Amphoux Fox-Amphoux Catégories d’évènement: Fox-Amphoux

Rencontre avec Calouan – Atelier d'écriture et d'imagination sur l'amour

Médiathèque de Fox-Amphoux, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:30

Médiathèque de Fox-Amphoux, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:30

À **Fox-Amphoux**, Calouan propose aux petits (à partir de 8 ans) et grands un **atelier d’écriture et d’imagination autour d’un caligramme…** Les participants seront invités à décliner tout ce que le mot « amour » leur inspire, lister ces mots et « obliger » à l’écriture d’un texte contenant ces mots, sous forme de calligramme. Pour vous aider, les albums _Toi, ma maman à l’infini_, (_Toi, mon papa à l’infini_) seront présentés. L’artiste se veut créative et nous promet de belles surprises. Amour et convivialité sont au programme de ce rendez-vous familial.

15 participants.

A l’occasion des Nuits de la lecture, les médiathèques du Réseau des médiathèques Provence Verdon ont le plaisir d’accueillir l’auteure jeunesse Calouan. http://calouan.hautetfort.com/ Médiathèque de Fox-Amphoux Place de la Mairie La Bréguière 83670 Fox-Amphoux Fox-Amphoux Var

2022-01-21T18:30:00 2022-01-21T20:00:00

