RENCONTRE AVEC BUT (Bruges Urgence Transition)
Clubhouse municipal (à côté du skatepark) Bruges

Gironde

le vendredi 26 novembre 2021 à 18:30

Clubhouse municipal (à côté du skatepark), le vendredi 26 novembre à 18:30

• projection d’un petit film • discussion ouverte, recueil d’idées sur les prochaines actions • repas façon auberge espagnole : chacun apporte sa vaisselle (réutilisable) et quelque chose à partager

Inscription obligatoire

Ateliers, débats, animations autour de 5 thèmes : alimentation, déchets, biodiversité, énergie, mobilités. Clubhouse municipal (à côté du skatepark) rue Jules Ladoumègue , Bruges Bruges Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T18:30:00 2021-11-26T20:30:00

