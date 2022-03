Rencontre avec Brigitte Labbé autour du livre « Le livre des mots qui font réfléchir » Université de la Vallée d’Aoste, 7 mars 2022, Saint-Pierre.

Rencontre avec Brigitte Labbé autour du livre « Le livre des mots qui font réfléchir »

Université de la Vallée d’Aoste, le lundi 7 mars à 17:30

Le Département des Sciences humaines et sociales et la Bibliothèque de l’Université de la Vallée d’Aoste invitent les institutrices et instituteurs et tout le public intéressé à la rencontre autour du livre « Le livre des mots qui font réfléchir » (Editions Glénat), présenté par l’auteure, Brigitte Labbé. La rencontre aura lieu à l’Université de la Vallée d’Aoste, 2A chemin des Capucins, Aoste. La conférence sera également disponible en ligne sur la plateforme Teams (accessible sur le site [www.univda.it](http://www.univda.it)), et animée par Gabriella Vernetto, Christel Lambot et Françoise Rigat. Activité organisée par l’Université de la Vallée d’Aoste sous l’égide de la Chaire Senghor de la Francophonie.

Informations : Tél. 0165 1875200 – www.univda.it

Université de la Vallée d'Aoste 2 Rue des Capucins, Aoste Saint-Pierre Valle d'Aosta



