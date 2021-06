Rencontre avec Brigitte Kernléguen Fouesnant, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Fouesnant.

Fouesnant Finistère

Dans le cadre de Morsure, exposition consacrée à l’estampe contemporaine à l’Archipel, pôle d’action culturelle de Fouesnant.

Brigitte Kernaléguen produit des estampes qui se déploient en traits et volutes, réalisées en taille-douce au burin et tirées en une couleur. On y retrouve la vitalité de la mer, l’une de ses sources d’inspiration principales avec la musique, tant elle symbolise, pour elle, le travail du graveur : lutte, force et violence, parfois, du geste mené sur le cuivre pour lui donner vie.

Avec la série « Murmure abyssal », elle se fait la porte-parole des habitants des profondeurs, patrimoine marin méconnu et menacé par l’activité humaine. Du ver de Pompéi à l’éponge lyre, du poulpe au calmar, elle traduit par le burin leurs individualités, leurs vies dans les fonds marins mais aussi leurs appels et espoirs.

Au cours de cette rencontre, nous vous proposons d’échanger avec l’artiste, de découvrir son processus de création ainsi que ses inspirations.

