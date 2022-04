Rencontre avec Brigitte Delpech Nouvelle Librairie Internationale V.O, 7 avril 2022, Lille.

Rencontre avec Brigitte Delpech

Nouvelle Librairie Internationale V.O, le jeudi 7 avril à 17:00

Résumé : Démembrement rural est un polar féministe qui se déroule dans le monde contemporain. Les questions d’actualité y sont traitées sur un mode plus fantaisiste que sérieux, mais le fond n’est pas si léger qu’il y paraît. Un meurtre barbare met en ébullition Trifaille sur Borge, petite ville de la grande banlieue parisienne sans attrait, entourée de fermes. L’assassin a sectionné une jambe du cadavre et l’a emportée. D’autres crimes suivront et, chaque fois, le serial killer prélèvera un morceau différent de sa victime. Le lieutenant de gendarmerie chargé de l’enquête est largement dépassé par les événements et doit accepter à contre coeur la collaboration d’une jeune et sulfureuse psycho criminologue. Ils auront maille à partir avec les roms du campement voisin, avec un groupe de migrants fraîchement débarqués dans la commune, un excité d’extrême droite, des adolescents rebelles et des marginaux tous plus suspects les uns que les autres. Le coupable ne se laisse pas facilement identifier et pourtant il fait partie du lot !

À l’occasion de la parution de son roman policier Démembrement rural publié aux Éditions Le Chant des Voyelles.

Nouvelle Librairie Internationale V.O 66 Rue Gustave Delory, 59800 Lille Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T17:00:00 2022-04-07T19:00:00