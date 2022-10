Rencontre avec Brigit Ber Lannion Lannion Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Lannion

Rencontre avec Brigit Ber Lannion, 15 octobre 2022

Librairie Gwalarn Rue des chapeliers Lannion

2022-10-15 10:30:00 – 2022-10-15 12:30:00

Rue des chapeliers Librairie Gwalarn

Lannion

Ctes-d’Armor L’artiste plasticienne Brigit Ber dédicacera le livre Cyanotypes : Appropriations contemporaines.

Représentée par la galerie Réjane Louin à Locquirec et travaillant à Lannion, Brigit Ber sublime ce qui l’entoure à travers sa maîtrise de différents modes de création : dessin, gravure, vidéo et photographie. Elle utilise notamment la technique du cyanotype, un procédé photographique monochrome ancien, par le biais duquel on obtient un tirage photographique bleu de Prusse. Certaines de ses œuvres sont présentées dans l’ouvrage Cyanotypes : Appropriations contemporaines qui réunit le travail de dix-sept artistes plasticiens contemporains et qui démontre l’originalité et la multiplicité de cette technique (éditions Artfolage, 160 p., 34 €). +33 2 96 37 40 53 Rue des chapeliers Librairie Gwalarn Lannion

