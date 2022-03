Rencontre avec Boris Cyrulnik Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Rencontre avec Boris Cyrulnik

Station Ausone, le mardi 19 avril à 18:00

>>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>> Retrouvez le livre : [[https://cutt.ly/hAIfutt](https://cutt.ly/hAIfutt)](https://cutt.ly/hAIfutt) L’auteur fait se confronter deux réalités différentes. Celle construite par des groupes sociaux, tenue pour vraie sans jamais avoir été élaborée par ceux qui appartiennent à ces groupes, et celle arrachée à la terre, construite par une expérience sans cesse remise en cause, soumise à son contexte. Une exploration de la liberté intérieure pour ne pas se soumettre aux discours de haine. ©Electre 2022 >>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [[https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat)](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. L’événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires.

Venez rencontrer Boris Cyrulnik à l’occasion de la sortie de son livre “Le Laboureur et les mangeurs de vent. Liberté intérieure et confortable certitude” aux éditions Odile Jacob. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

