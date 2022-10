Rencontre avec Betty Kemach-Rochmann pour son récit de vie, 18 novembre 2022, .

Rencontre avec Betty Kemach-Rochmann pour son récit de vie



2022-11-18 20:00:00 20:00:00 – 2022-11-18 21:30:00 21:30:00

Sur réservation

« Quand les Allemands arrivèrent, j’étais dans les jardins au fond de la cour avec la petite voisine. Quelqu’un vint me chercher pour dire adieu. Et mon seul souvenir est le soleil éblouissant de juillet qui faisait scintiller les plaques que les soldats allemands portaient sur la poitrine. Quels furent les mots de maman en m’embrassant ? M’a-t-elle serrée fort ? Qu’y avait-il dans son regard ? Et le dernier baiser de papa ? Je ne me souviens de rien.

J’avais six ans et demi, un âge où l’on se rappelle pourtant. Ces instants oubliés, gommés, sont de plus en plus douloureux avec l’âge. »

Sur réservation

« Quand les Allemands arrivèrent, j’étais dans les jardins au fond de la cour avec la petite voisine. Quelqu’un vint me chercher pour dire adieu. Et mon seul souvenir est le soleil éblouissant de juillet qui faisait scintiller les…

dernière mise à jour : 2022-10-19 par