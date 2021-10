Épinal Épinal Épinal, Vosges RENCONTRE AVEC ‘BETA PUBLISHER’ LA MAISON D’ÉDITION NOUVELLE GÉNÉRATION SUR LE SALON ‘LES IMAGINALES’ Épinal Épinal Catégories d’évènement: Épinal

Épinal Vosges À l’occasion de la tenue de la 20ème édition du festival « Imaginales » du 14 au 17 octobre 2021 à Épinal. Venez à la rencontre de la maison d’édition nouvelle génération « Beta publisher », incontournable en ce moment. Avec la présence exceptionnelle de 4 de ses plus grands auteurs à succès : C.D. Darlington, Olivia Gometz, Damien Mauger et Lilly Sebastian.

En avant-première sera présenté également Les Carnidor Tome 1 : Trahir et survivre, d’Olivia Gometz. +33 6 45 45 45 45 http://www.betapublisher.com/ Média Livres dernière mise à jour : 2021-09-30 par

