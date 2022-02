Rencontre avec Bertrand Blier Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

>>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>> Retrouvez le livre : [[https://cutt.ly/pO4tQML](https://cutt.ly/pO4tQML)](https://cutt.ly/pO4tQML) « L’enfance de Jean-Michel Céleste, fils d’un acteur et futur cinéaste, dans les années 1950. Fragile des bronches, il grandit sans enthousiasme, souvent malade, aux côtés de sa mère Gisèle, une femme malheureuse, trompée par son mari et qui se laisse dépérir. Lors d’un séjour à la montagne, elle rencontre un homme. La vie de Jean-Michel en est bouleversée. » ©Electre 2022 >>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [[https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat)](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe vaccinal et port du masque obligatoires.

Entrée libre, passe vaccinal et port du masque obligatoires

Venez rencontrer Bertrand Blier à l’occasion de la sortie de son livre « Fragile des bronches » aux éditions Seghers. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

