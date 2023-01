Rencontre avec Bernie la mascotte Barèges Barèges Catégories d’Évènement: Barèges

Hautes-Pyrénées

Rencontre avec Bernie la mascotte Barèges, 3 mars 2023, Barèges . Rencontre avec Bernie la mascotte BAREGES Tournaboup Barèges Hautes-Pyrénées Tournaboup BAREGES

2023-03-03 14:00:00 14:00:00 – 2023-03-03

Tournaboup BAREGES

Barèges

Hautes-Pyrénées Venez vous faire prendre en photo avec la mascotte de la Mairie sur le front de neige à Tournaboup, bonbons garantis ! Tournaboup BAREGES Barèges

dernière mise à jour : 2023-01-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Barèges, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Barèges Adresse Barèges Hautes-Pyrénées Tournaboup BAREGES Ville Barèges lieuville Tournaboup BAREGES Barèges Departement Hautes-Pyrénées

Barèges Barèges Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bareges/

Rencontre avec Bernie la mascotte Barèges 2023-03-03 was last modified: by Rencontre avec Bernie la mascotte Barèges Barèges 3 mars 2023 Barèges BAREGES Tournaboup Barèges Hautes-Pyrénées Hautes-Pyrénées

Barèges Hautes-Pyrénées