Rencontre avec Bernard Lachaise Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Rencontre avec Bernard Lachaise Station Ausone, 18 février 2022, Bordeaux. Rencontre avec Bernard Lachaise

Station Ausone, le vendredi 18 février à 18:00

>>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>> Retrouvez le livre : [https://www.mollat.com/livres/2588613/juppe-bordeaux-1995-2019](https://www.mollat.com/livres/2588613/juppe-bordeaux-1995-2019) « Des historiens se penchent sur un quart de siècle de relations entre Alain Juppé et Bordeaux, la ville dont il a été plusieurs fois le maire, sous divers angles tels que l’histoire politique, les transformations de la métropole, l’évolution de son tissu économique, sa politique culturelle, son rayonnement international et les rapports avec les religions. » ©Electre 2022 >>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe vaccinal et port du masque obligatoires.

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe vaccinal et port du masque obligatoires.

Venez rencontrer Bernard Lachaise, Françoise Taliano des Garets et Jean-Pierre Moisset, à l’occasion de la sortie de « Juppé Bordeaux : 1995 – 2019 » aux éditions Confluences. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T18:00:00 2022-02-18T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Station Ausone Adresse 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Station Ausone Bordeaux Departement Gironde

Station Ausone Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Rencontre avec Bernard Lachaise Station Ausone 2022-02-18 was last modified: by Rencontre avec Bernard Lachaise Station Ausone Station Ausone 18 février 2022 bordeaux Station Ausone Bordeaux

Bordeaux Gironde