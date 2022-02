Rencontre avec Bernard Cazeneuve Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Rencontre avec Bernard Cazeneuve Station Ausone, 11 mars 2022, Bordeaux. Rencontre avec Bernard Cazeneuve

Station Ausone, le vendredi 11 mars à 18:00

>>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/nO9vVPo](https://cutt.ly/nO9vVPo) « L’ancien ministre de l’Intérieur témoigne des situations qu’il a eues à affronter en 2016, entre attentats et tensions sociales. Il évoque les manoeuvres et les trahisons qui ont précédé l’élection présidentielle, ainsi que le retrait de François Hollande. Il partage également sa vision de la politique française, notamment de la gauche. »©Electre 2022 >>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe vaccinal et port du masque obligatoires.

Entrée libre, passe vaccinal et port du masque obligatoires

Venez rencontrer Bernard Cazeneuve à l’occasion de la sortie de son livre « Le sens de notre Nation » aux éditions Stock. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T18:00:00 2022-03-11T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Station Ausone Adresse 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Station Ausone Bordeaux Departement Gironde

Station Ausone Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Rencontre avec Bernard Cazeneuve Station Ausone 2022-03-11 was last modified: by Rencontre avec Bernard Cazeneuve Station Ausone Station Ausone 11 mars 2022 bordeaux Station Ausone Bordeaux

Bordeaux Gironde