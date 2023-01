RENCONTRE AVEC BENOIT SEVERAC Servian, 28 janvier 2023, Servian .

RENCONTRE AVEC BENOIT SEVERAC

13 place du marché Servian Hérault

2023-01-28 18:30:00 – 2023-01-28

Servian

Hérault

Venez à la rencontre de l’auteur Benoît Severac, auteur de littératures noire et policière, adulte et jeunesse. Il vit à Toulouse qu’il utilise souvent comme toile de fond pour ses fictions.

Découvrez ses romans qui font la part belle à un réalisme psychologique et à l’observation du genre humain.

Entrée libre.

bibliotheque@ville-servian.fr +33 4 67 39 19 07

benoit severac

Servian

