La Commanderie, le samedi 13 mars à 14:30

**Rendez-vous sur le facebook KIOSQ – Toutes vos sorties à SQY** Le journaliste **Nouraddine Agne** échange avec l’auteur, le plasticien et l’éditeur à l’occasion de la sortie du recueil _Pieds nus dans la neige_. Extrait : « c’est chouette les rêves de gosse. Et puis ça ne

vieillit jamais. » **Benoit Jeantet** est écrivain et scénariste originaire du pays de Sault. Il a publié notamment _Nos rêves sont priés de prendre une douche froide_, éditions Jacques Flament, 2015. Artiste autodidacte féru de peinture et de lecture, **Marc Bergère** habille de ses encres les livres de nombreux poètes. Fondées en 2010 par **Gilles Cheval**, les éditions Mazette publient des livres de poésie, et depuis peu, des formes brèves de récits, nouvelles et proses, tous fabriqués avec les mains et le cœur à Plaisir. _En partenariat avec la librairie Le Pavé du Canal, Montigny-le-Bretonneux_ **Dans le cadre du Printemps des poètes.** [**Consultez le programme complet**](https://lacommanderie.sqy.fr/sites/default/files/2021-02/SQY%20Programme%20PDP%202021%20web.pdf)

Gratuit – A voir sur le facebook KIOSQ – Toutes vos sorties à SQY

Détails Autres Lieu La Commanderie Adresse Route de Dampierre - CD 58, 78990 Elancourt