Vichy Vichy Allier, Vichy Rencontre avec Benoit Heimermann autour de son ouvrage “Albert Londres, la plume et la plaie” Vichy Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

Rencontre avec Benoit Heimermann autour de son ouvrage “Albert Londres, la plume et la plaie” Vichy, 18 septembre 2021, Vichy. Rencontre avec Benoit Heimermann autour de son ouvrage “Albert Londres, la plume et la plaie” 2021-09-18 14:30:00 14:30:00 – 2021-09-18 16:00:00 16:00:00 Librairie A la Page 5 rue Sornin

Vichy Allier Benoit Heimermann, nous présentera son prochain livre et évoquera les moments clefs de la vie et de l’œuvre d’Albert Londres. lgv-alapage@wanadoo.fr +33 4 70 59 13 33 dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Vichy Autres Lieu Vichy Adresse Librairie A la Page 5 rue Sornin Ville Vichy lieuville 46.12522#3.42127