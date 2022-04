Rencontre avec Benjamin Epps FLOW, 9 avril 2022, Lille.

Rencontre avec Benjamin Epps

FLOW, le samedi 9 avril à 15:00

En warm-up de son concert du 9 avril prochain, Benjamin Epps sera au Flow le 9 avril à partir de 15h, l’occasion de décortiquer son EP et son parcours, dans un format “questions-réponses”. Il est l’élu. Le phénomène. The One. Désignez-le comme vous le voulez, dans votre langue préférée. Chaque décennie accouche d’un talent pur et brut : Benjamin Epps porté par ses deux premiers EP est la révélation de l’année. Rappeur originaire de Libreville au Gabon et âgé de 25 ans, Benjamin Epps a sorti un premier EP de qualité intitulé « Le Futur » en décembre 2020 où il s’exerce sur des instrus tantôt sombres, tantôt jazz lumineuses, mais toujours marquées d’un bon boom bap venu de la côte est américaine. Un son qui a bercé les oreilles des enfants et adolescents du milieu des années 90. Après nous avoir présenté sa vision du futur sous forme d’EP, le jeune rappeur Benjamin Epps s’est associé au Chroniqueur Sale, youtubeur/producteur, le temps d’un projet concis et incisif en 2021: « Fantôme Avec Chauffeur ». Ce qui surprend d’emblée sur ces deux premiers projets c’est sa voix haut perchée, claire et directement reconnaissable. Puis, c’est l’aisance technique qui est bluffante : Les placements, le flow souple, posé sans efforts et les rimes qui fusent avec un sens de l’image, tout cela sans tomber dans le cliché de la machine à rapper. Après avoir enchaîné des collaborations avec Vladimir Cauchemar, Dinos, 404Billy, Caballero&Jeanjass ou encore Selah Sue, Benjamin Epps est de retour avec un 3ème projet, bien décidé à monter sur le trône. Vous êtes pas contents ? Triplé !

gratuit – accès libre

En before de son concert au Splendid le soir même

FLOW 1 rue de fontenoy, lille Lille Lille-Moulins Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T15:00:00 2022-04-09T17:00:00