Rencontre avec Bénédicte Belpois Librairie Gwarlan Lannion, jeudi 11 avril 2024.

Bénédicte Belpois viendra présenter son troisième roman Gonzalo et les autres, paru aux éditions Gallimard en 2023

Gonzalo, fils d’un viticulteur d’un petit village d’Estrémadure, s’enfuit pour éviter le service militaire instauré par les franquistes et le destin médiocre auquel il se croit promis. Mais, après des années passées en France et un amour malheureux, il embrasse de nouveau ses racines et l’immuabilité de la vie rurale.

Il devient alors pour les autres le confident, celui à qui chacun peut livrer les grandeurs et les misères de son existence. Car c’est le portrait d’un village qui se dessine au travers des récits de ces personnages si attachants, un lieu clos où tous se connaissent et où chacun conserve ses secrets.

Avec ce roman, Bénédicte Belpois continue de tracer une œuvre singulière au prisme d’une écriture très haute en couleur, sincère et émouvante. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 18:30:00

fin : 2024-04-11

Librairie Gwarlan 19 rue du chapelier

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

