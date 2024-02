Rencontre avec Béatrice Egémar Maison de la bd Blois, jeudi 14 mars 2024.

Rencontre avec Béatrice Egémar Maison de la bd Blois Jeudi 14 mars, 18h30

Début : 2024-03-14 18:30

Fin : 2024-03-14 20:00

À l’occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, cette rencontre avec l’autrice de Germaine Cellier, l’audace d’une parfumeuse sera l’occasion de parler de l’histoire de la parfumerie.

Béatrice Égémar est autrice, principalement en littérature jeunesse. Passionnée par l’histoire de la parfumerie, elle a écrit plusieurs romans mettant en scène des parfumeuses, et elle a également suivi une formation de designer olfactif. Elle propose depuis plusieurs années des causeries sur l’histoire de la parfumerie. Vous aurez l’occasion de découvrir la vie, le travail de Germaine Cellier et de sentir plusieurs de ses grands succès, des années 40 aux années 70, comme Fracas (pour Robert Piguet) et Vent vert (pour Balmain).

Germaine Cellier, l’audace d’une parfumeuse (Nathan, novembre 2023), superbement illustré par Sandrine Revel, est le premier roman graphique de Béatrice Égémar.

Rencontre suivie d’une signature.

Maison de la bd 3 rue des Jacobins 41000 BLOIS Blois 41000 Loir-et-Cher