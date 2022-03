Rencontre avec Beatrice Alemagna et son éditrice Béatrice Vincent (La Partie) autour de Adieu Blanche-Neige Médiathèque Françoise Sagan, 14 mai 2022, Paris.

Rencontre avec Beatrice Alemagna et son éditrice Béatrice Vincent (La Partie) autour de Adieu Blanche-Neige

Autrice et illustratrice internationalement reconnue, Beatrice Alemagna signe avec cette adaptation libre et passionnée de Blanche-Neige une relecture unique en trente-quatre peintures denses et profondes, fruit de longs mois de travail. Hantée par l’univers sombre qui émane du conte des frères Grimm, Beatrice a tout d’abord composé une série de tableaux libres et puissants, affranchis des codes de l’illustration, pour raconter la folie d’une jalousie aveuglante.

Pour construire le livre, elle s’est ensuite appuyée sur la trame du récit original et en a renversé le principe narratif pour donner la parole à une reine vengeresse, narcissique et malheureuse. Elle partage avec le lecteur, à la première personne, les tourments que lui cause la haine de son innocente belle-fille et son désir obsessionnel de la détruire. En résulte un texte haletant, en forme de confession tragique, porté par une poésie singulière.

A l’occasion de cette rencontre les vitrines de l’aile jeunesse, au premier étage, proposeront différentes visions et mises en images de Blanche-Neige et de ses principaux personnages et objets magiques.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg Paris 75010

bibliotheque.heurejoyeuse-patrimoine@paris.fr

Beatrice Alemagna. Adieu Blanche-Neige, La Partie, 2021