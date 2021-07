Monticello Monticello Corse, Monticello Rencontre avec Battista Acquaviva Monticello Monticello Catégories d’évènement: Corse

Monticello

Rencontre avec Battista Acquaviva Monticello, 27 juillet 2021, Monticello. Rencontre avec Battista Acquaviva 2021-07-27 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-27 12:00:00 12:00:00 Route de Bastia Parc de Saleccia

Monticello Corse Monticello EUR 50 50 Battista Acquaviva vous propose un stage mêlant la voix et le développement personnel au coeur du Parc de Saleccia de Monticello. Une vraie rencontre avec l’artiste et avec votre âme musicale. contact@battistaacquaviva.com +33 6 79 14 30 18 https://www.battistaacquaviva.com/ dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Corse, Monticello Autres Lieu Monticello Adresse Route de Bastia Parc de Saleccia Ville Monticello lieuville 42.6363#8.97907