EUR 12 12 L’association vous propose de rencontrer Aurélia Brivet qui vous contera sa traversée de la Cordillère des Andes à vélo et avec un bébé. Elle vous présentera son documentaire mais également une exposition photos et en profitera pour échanger avec le public et dédicacer sa bande dessinée.

Ce sera également l’occasion de partager un repas ou un verre…

