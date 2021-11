Paris Forum des images île de France, Paris Rencontre avec Art Spiegelman Forum des images Paris Catégories d’évènement: île de France

Rencontre exceptionnelle avec le célèbre auteur de bande-dessinées Art Spiegelman au Forum des images ! Le Forum des images accueille au fil des saisons de nombreux invités qui discutent et analysent le cinéma et l’image. Le jeudi 11 novembre 2021 à 15h30, Art Spiegelman, célèbre auteur de Maus et de nombreux autres ouvrages (À l’ombre des tours mortes, Bons baisers de New-York, MetaMaus, La Nuit d’Enfer), est à l’honneur à l’occasion de la sortie de The Parade, l’Odyssée d’un artiste sur le peintre Si Lewen, et de Street Cop de Robert Coover, publiés aux éditions Flammarion, 2021. Rencontre animée par Dominique Bry (Diacritik) et David Rey (Atout-Livre) suivie d’une vente / dédicace assurée par la librairie Atout-Livre. Info & résa sur notre site ! Animations -> Lecture / Rencontre Forum des images 2 rue du Cinéma Paris 75001

