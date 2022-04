Rencontre avec Armand Diangienda Philharmonie de Paris, 11 juin 2022, Paris.

Le samedi 11 juin 2022

de 19h00 à 19h45

. gratuit

A l’occasion de son concert avec l’Orchestre symphonique kimbanguiste de Kinshasa, le poète et compositeur David Christoffel s’entretient avec le compositeur et chef d’orchestre, le 11 juin à la Philharmonie (19e).

Les RENCONTRES invitent un ou plusieurs artistes, auteurs ou personnalités du monde intellectuel, à s’exprimer sur un sujet artistique ou une problématique culturelle, puis à échanger avec le public.

David Christoffel est poète et compositeur, homme de radio et docteur en musicologie de l’EHESS. Auteur d’opéras parlés (récemment Echecs opératiques à l’Opéra de Rouen en 2018 et Consensus partium, Festival d’automne à Paris en 2020), il publie des livres de poésie, des disques, comme la série d’albums de créations sonores Radio Toutlemonde sur le label Super Moyen Les Disques. Ancien chroniqueur de France Musique, il produit documentaires et chroniques pour Espace 2 (RTS) et le programme Métaclassique diffusé sur une centaine de radios associatives en France et en Belgique. Il a notamment publié Ouvrez la tête (ma thèse sur Satie) aux éditions MF (2017) et l’essai La musique vous veut du bien au PUF, 2018. Avec Maël Guesdon, il a fondé la contre-culture psychique. Ses travaux sont recensés sur le site http://www.dcdb.fr/.

Lieu : Salle de conférence – Philharmonie

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

© Charles d’Hérouville Rencontre avec Armand Diangienda