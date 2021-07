Saint-Étienne Place Jean-Jaurès,entre les deux statues Loire, Saint-Étienne Rencontre avec Ariane et Apollon Place Jean-Jaurès,entre les deux statues Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Rencontre avec Ariane et Apollon Place Jean-Jaurès,entre les deux statues, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Étienne. Rencontre avec Ariane et Apollon

Place Jean-Jaurès, entre les deux statues, le samedi 18 septembre à 16:00

Présentation de la place Jean-Jaurès, autour des statues d’Ariane endormie et d’Appolon récemment restaurées : une intervention nécessaire pour assurer la pérennité des œuvres face aux assauts du temps. Visite guidée proposée par Ville d’Art et d’Histoire Place Jean-Jaurès,entre les deux statues place Jean-Jaurès, 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Place Jean-Jaurès,entre les deux statues Adresse place Jean-Jaurès, 42000 Saint-Étienne Ville Saint-Étienne lieuville Place Jean-Jaurès,entre les deux statues Saint-Étienne