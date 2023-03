Rencontre avec Antonin Richard « Ce matin la mer est calme – Journal d’un sauveteur en Méditerranée » (éd. Les Étaques). Librairie de l’Angle Rouge Douarnenez Catégories d’Évènement: Douarnenez

autour de son récit « Ce matin la mer est calme – Journal d’un sauveteur en Méditerranée » (éd. Les Étaques). En 2015, Antonin Richard quitte Lille et gagne Lesbos, île grecque située à quelques encâblures de la Turquie. Il y rejoint les équipages de sauvetage en mer qui s’activent en mer Égée. Déployé sur quelques années, ce récit vif, précis et sensible documente au plus près la réalité des opérations de secours en Méditerranée. A partir de l’expérience de l’auteur, la Librairie de l’angle rouge vous d’échanger autour de la situation actuelle en Méditerranée et des politiques migratoires européennes. Réservation indispensable par mail à reservation@librairiedelanglerouge.com ou au 02 22 12 99 28 sur les horaires d’ouverture. bonjour@librairiedelanglerouge.com +33 2 22 12 99 28 Librairie de l’Angle Rouge 9 Rue de l’Hôpital Douarnenez

