Rencontre avec Antonin Durand Le Moment Librairie Salies-de-Béarn, vendredi 19 avril 2024.

Antonin Durand, docteur en histoire contemporaine, maître de conférence à l’Université de la Sorbonne est l’auteur de Le chœur des esclaves, un chant qui a fait l’histoire (ed. Buchet Chastel).

Raconter l’histoire de cet air d’opéra entendu mille fois et de ses usages au fil du temps, c’est raconter l’histoire de l’Italie et de sa création en tant qu’État et Nation. Mais c’est aussi raconter l’histoire de la France et s’interroger sur ce qui se joue à la veille de nouvelles élections européennes… L’occasion aussi de parler Italie sous toutes ses formes. Viva Italia ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 18:30:00

fin : 2024-04-19

Le Moment Librairie 3 place du Bayaà

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lemomentlibrairie.fr

