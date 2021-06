Rencontre avec Antonin Boccara Médiathèque Pierre-Amalric, 29 septembre 2021-29 septembre 2021, Albi.

Rencontre avec Antonin Boccara

Médiathèque Pierre-Amalric, le mercredi 29 septembre à 10:00

Panic Island, Fiesta de los muertos, Par Odin, I Am a Banana… Derrière ces noms de jeux loufoques et délirants on trouve un auteur prolifique, Antonin Boccara. Celui-ci animera à la médiathèque une matinée ludique et familiale, où il sera possible de découvrir ses créations, tester ses jeux en développement et échanger avec lui sur le métier d’auteur de jeux ! _Tout public à partir de 5 ans (enfants accompagnés en dessous de 10 ans)._ _Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10._

Rencontre avec un créateur de jeux de société

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn



