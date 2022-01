Rencontre avec Antoine Guilloppé Bibliothèque Municipale Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Rencontre avec Antoine Guilloppé

Bibliothèque Municipale, le samedi 22 janvier 2022

Bibliothèque Municipale, le samedi 22 janvier à 10:30

**Antoine Guilloppé est un auteur-illustrateur d’ouvrages pour la jeunesse ayant fait des études d’art graphique et d‘illustration.** Il commence son travail d’illustrateur en réalisant des illustrations de couvertures de romans aux éditions Thierry Magnier et depuis la fin des années 1990, il publie ses propres albums chez différentes maisons d‘édition. En 2004, lors de la création de l’album Loup noir, Antoine Guilloppé fait le choix d’utiliser l’encre de Chine pour dessiner les arbres en jouant avec l’effet du vide entre les feuilles. C’est ainsi que naît son envie de réaliser des illustrations en découpes (dentelle de papier), technique inaccessible à l’époque. En 2010, avec la collaboration des éditions Gautier-Languereau et d’un imprimeur spécialisé en découpe laser, il se lance dans cette nouvelle forme d’illustration en réalisant l’album Pleine Lune. Depuis, il développe et affine sa technique à travers de nouveaux albums dont Pleine Brume, paru en 2021.

Entrée libre

Samedi 22 janvier à 10h30 : Rencontre avec Antoine Guilloppé suivie d’une dédicace en partenariat avec la Librairie du Contretemps Bibliothèque Municipale 58 avenue du marechal de lattre de tassigny 33130 Bègles Terres Neuves Gironde

