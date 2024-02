Rencontre avec Antoine GRANDE conférence intitulée Comprendre la Résistance dans sa diversité les enseignements du Mont Valérien Place de l’église Saint-Hilaire-Luc, samedi 3 août 2024.

Rencontre avec Antoine GRANDE conférence intitulée Comprendre la Résistance dans sa diversité les enseignements du Mont Valérien Place de l’église Saint-Hilaire-Luc Corrèze

Antoine GRANDE est historien de la seconde guerre mondiale, spécialiste de la résistance de la répression et de la Shoah en France, et expert en politique mémorielle. Il analysera les diversités des engagements clandestins durant l’occupation et la collaboration. Suivie par l’AG de l’association des Amis de Saint Hilaire Luc avec cocktail offert par l’association.

Réservation obligatoire par SMS .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-03 16:00:00

fin : 2024-08-03

Place de l’église Carré Fournil

Saint-Hilaire-Luc 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine mmpassemard@gmail.com

