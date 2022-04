Rencontre avec Antoine Gallardo Librairie Pages d’encre Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Rencontre avec Antoine Gallardo Librairie Pages d’encre, 1 avril 2022, Amiens. Rencontre avec Antoine Gallardo

Librairie Pages d’encre, le vendredi 1 avril à 18:30

Lectures d’extraits par les auteurs Dominique Sampiero et Julien Bucci suivies d’un apéro. Dans le cadre du festival Passions d’avril, venez rencontrer Antoine Gallardo qui présentera sa maison d’édition La Boucherie littéraire. Librairie Pages d’encre 1 Rue des Chaudronniers, 80000 Amiens Amiens Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T18:30:00 2022-04-01T20:30:00

