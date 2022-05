Rencontre avec Antoine Compagnon

Rencontre avec Antoine Compagnon, de l’Académie Française, auteur d'”Un été avec Colette” (Équateurs, 2022).

Quand un professeur du Collège de France et académicien célèbre le génie de Colette.

