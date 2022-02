Rencontre avec Antoine Choplin Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Rencontre avec Antoine Choplin Valence, 14 avril 2022, Valence. Rencontre avec Antoine Choplin Librairie l’Oiseau Siffleur 66 avenue Victor Hugo Valence

2022-04-14 19:00:00 19:00:00 – 2022-04-14 Librairie l’Oiseau Siffleur 66 avenue Victor Hugo

Valence Drôme Rencontre avec l’écrivain Antoine Choplin coucou@loiseausiffleur.fr +33 4 75 41 57 04 Librairie l’Oiseau Siffleur 66 avenue Victor Hugo Valence

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Librairie l'Oiseau Siffleur 66 avenue Victor Hugo Ville Valence lieuville Librairie l'Oiseau Siffleur 66 avenue Victor Hugo Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Rencontre avec Antoine Choplin Valence 2022-04-14 was last modified: by Rencontre avec Antoine Choplin Valence Valence 14 avril 2022 Drôme Valence

Valence Drôme