Gratuit : non Tout public RENCONTRE AVEC ANNE SAVELLIÉcrire connecté, pourquoi faire ? De l’image renouvelée de Marylin Monroe à l’usage des réseaux sociaux. Comment la littérature s’empare-t-elle du numérique ? A noter sur son agenda, la venue de l’auteure Anne Savelli, invitée à la médiathèque pour son livre Musée Marilyn publié en septembre 2022 aux éditions Inculte. Fruit de sept ans de recherche et d’écriture, Musée Marilyn propose une approche totalement inédite de l’actrice américaine la plus iconique du XX? siècle. S’appuyant sur une documentation vertigineuse, Anne Savelli a structuré son livre comme un musée – un musée vivant et sensible. Anne Savelli est accompagnée lors de cette soirée par Joachim Séné, auteur chez publie.net, tous deux membres du collectif L’Air Nu et actuellement en résidence d’auteurs pour le projet : Dita Kepler : la boucle impossible à l’initiative de l’association L’Esprit du Lieu. Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

