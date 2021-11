Toulouse Librairie Ellispe Haute-Garonne, Toulouse Rencontre avec Anne Letuffe Librairie Ellispe Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Rencontre avec Anne Letuffe Librairie Ellispe, 22 janvier 2022, Toulouse. Rencontre avec Anne Letuffe

Librairie Ellispe, le samedi 22 janvier 2022 à 15:00

Anne Letuffe est une auteure et illustratrice française en littérature jeunesse. rencontre avec Anne Letuffe Librairie Ellispe 251 route de Narbonne 31400 Toulouse Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Librairie Ellispe Adresse 251 route de Narbonne 31400 Toulouse Ville Toulouse lieuville Librairie Ellispe Toulouse