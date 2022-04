Rencontre avec Anne Karila Nouvelle Librairie Internationale V.O Lille Catégories d’évènement: Lille

Rencontre avec Anne Karila Nouvelle Librairie Internationale V.O, 5 avril 2022, Lille. Rencontre avec Anne Karila

Nouvelle Librairie Internationale V.O, le mardi 5 avril à 18:30 Dans le cadre du festival Passions d’avril, venez échanger avec Anne Karila autour de ses traductions notamment celle du roman suédois Les Survivants d’Alex Schulman publié aux Éditions Albin Michel. Nouvelle Librairie Internationale V.O 66 Rue Gustave Delory, 59800 Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-05T18:30:00 2022-04-05T20:00:00

Lieu Nouvelle Librairie Internationale V.O Adresse 66 Rue Gustave Delory, 59800 Lille Ville Lille

