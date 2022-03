Rencontre avec Anne-Fleur Multon Brest, 29 mars 2022, Brest.

Rencontre avec Anne-Fleur Multon Les Curiosités de Dialogues 25 rue de Pontaniou Brest

2022-03-29 – 2022-03-29 Les Curiosités de Dialogues 25 rue de Pontaniou

Brest Finistère

Les Nuits bleues – éd. de l’Observatoire

Dans les rues d’un Paris déserté, la narratrice avance la peur au ventre et la joie au coeur : c’est chez Sara qu’elle se rend, pour la toute première fois. Les premières fois, les deux amantes les comptent et les chérissent, depuis leur rencontre, les messages échangés comme autant de promesses poétiques, le désir contenu, jusqu’à l’apothéose du premier baiser, des premières caresses, de la première étreinte. Leur histoire est une évidence.

Débute une romance ardente et délicate, dont les héroïnes sont également les témoins subjuguées.

Anne-Fleur Multon redonne ses lettres de noblesse et d’humanité au roman d’amour et nous entraîne dans les dédales d’une passion résolument joyeuse, souvent charnelle et parfois mélancolique, mais toujours étourdissante.

> Aux Curiosités de Dialogues

> Inscription obligatoire par mail à : reservation@librairiedialogues.fr

Les Nuits bleues – éd. de l’Observatoire

Dans les rues d’un Paris déserté, la narratrice avance la peur au ventre et la joie au coeur : c’est chez Sara qu’elle se rend, pour la toute première fois. Les premières fois, les deux amantes les comptent et les chérissent, depuis leur rencontre, les messages échangés comme autant de promesses poétiques, le désir contenu, jusqu’à l’apothéose du premier baiser, des premières caresses, de la première étreinte. Leur histoire est une évidence.

Débute une romance ardente et délicate, dont les héroïnes sont également les témoins subjuguées.

Anne-Fleur Multon redonne ses lettres de noblesse et d’humanité au roman d’amour et nous entraîne dans les dédales d’une passion résolument joyeuse, souvent charnelle et parfois mélancolique, mais toujours étourdissante.

> Aux Curiosités de Dialogues

> Inscription obligatoire par mail à : reservation@librairiedialogues.fr

Les Curiosités de Dialogues 25 rue de Pontaniou Brest

dernière mise à jour : 2022-03-14 par