La librairie la Voie aux Chapitres et la Villa Gillet invitent l’écrivain Andreï Kourkov pour une rencontre avec les lecteurs.

Billetterie à l’extérieur – 3 € / Gratuit (lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux sur présentation d’un justificatif).

Rencontre avec Andreï Kourkov auteur de Les abeilles grises aux éditions Liana Levi. Le Collège supérieur de Lyon 17 rue Mazagran Lyon La Guillotière Métropole de Lyon

