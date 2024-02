RENCONTRE AVEC ANDREÏ KOURKOV La Bernerie-en-Retz, mercredi 10 avril 2024.

RENCONTRE AVEC ANDREÏ KOURKOV La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Depuis la parution du Pingouin en 2000, l’auteur ukrainien Andreï Kourkov a conquis le public français avec ses romans touchants et décalés.

Il fait passer des messages essentiels à travers des histoires subtiles et sensibles, avec beaucoup d’humour.

Il viendra échanger avec vous autour de ses derniers romans la série historique de L’oreille de Kiev et Les abeilles grises, roman important et rayonnant.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 19:30:00

fin : 2024-04-10

Librairie L’Embellie

La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@embellie.org

