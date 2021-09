Bordeaux Station Ausone Bordeaux, Gironde Rencontre avec André Comte-Sponville Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

>>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/MWgRyZ0](https://cutt.ly/MWgRyZ0) “Renouant avec la philosophie de Montaigne, Descartes, Pascal, Alain, A. Comte-Sponville met l’accent sur la recherche d’un art de vivre et de penser appelée sagesse matérialiste. Dans le présent traité sont rassemblées quelque 1.654 définitions, exposant une pensée résolument pensable et possible.” ©Electre 2021 La rencontre sera diffusée en direct sur la [chaîne YouTube](https://cutt.ly/SWgRhMg) de la librairie Mollat. Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

Venez rencontrer André Comte-Sponville à l’occasion de la parution de la nouvelle édition, revue et augmentée, du “Dictionnaire philosophique” aux éditions PUF. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

