Bordeaux Station Ausone Bordeaux, Gironde Rencontre avec Amélie Nothomb Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Rencontre avec Amélie Nothomb Station Ausone, 27 octobre 2021, Bordeaux. Rencontre avec Amélie Nothomb

Station Ausone, le mercredi 27 octobre à 16:00

>>>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/cRwPwSD](https://cutt.ly/cRwPwSD) >>> Rendez-vous à la Station Ausone. “Rendant hommage à son père décédé pendant le premier confinement imposé durant la pandémie de Covid-19, l’écrivaine prend pour point de départ un événement traumatisant de la vie du défunt pour se plonger dans ses souvenirs d’enfance. Alors qu’il est militaire et qu’il négocie la libération des otages de Stanleyville au Congo, Patrick Nothomb se retrouve confronté de près à la mort.” ©Electre 2021 >>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat. [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

Entrée libre, passe sanitaire et port du masque obligatoires

Venez rencontre Amélie Nothomb à l’occasion de la sortie de son livre “Premier sang” aux éditions Albin Michel. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T16:00:00 2021-10-27T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Station Ausone Adresse 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Station Ausone Bordeaux