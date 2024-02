Rencontre avec Alice Zeniter Médiathèque Les Carmes Pertuis, vendredi 16 février 2024.

Alice Zeniter, romancière, traductrice, dramaturge, et metteuse en scène, a publié plus de dix romans et essais acclamés. De la fresque historique au polar, son écriture vive déploie un souffle romanesque puissant. Dans ses récents ouvrages, « Toute une moitié du monde » et « Je suis une fille sans histoire », elle interroge la place des personnages féminins dans la fiction. Avec Élodie Karaki, elle explore son parcours d’autrice et déconstruit avec humour et lucidité le modèle traditionnel du héros, révélant les rouages de la fabrique des histoires et le pouvoir de la fiction. Cette rencontre est suivie de la lecture d’un extrait de Je suis une fille sans histoire par l’autrice. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 19:00:00

fin : 2024-02-16

Médiathèque Les Carmes 69-72 Avenue Maréchal Leclerc

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur lescarmes.paysdaix@ampmetropole.fr

