Rencontre avec Alice Raybaud Autour de son essai « Nos puissantes amitiés » (éd. La Découverte) Librairie de l’Angle Rouge Douarnenez, vendredi 12 avril 2024.

Une bouffée d’air aux éditions La Découverte !

Encouragées dans l’enfance, cultivées à l’adolescence, éparses dans les premières années de “vie active”, elles sont par la suite malaimées. Parent pauvre des relations, elles demeurent un pan -et un seul- de notre vie, une soupape de sécu le week-end, mais au même titre que dans les films, romans, séries, elles passent souvent au second plan dans notre vie quotidienne.

Les amitiés, peu arrosées, dépérissantes, cèdent la part belle au couple, tant désiré. La famille, à pas d’ogresse, devient, passés trente ans, le modèle de référence d’un bonheur à atteindre, entretenir, chérir. Et si, de ce qu’on l’on perçoit comme la toile de fond de nos existences, l’on tirait les fils propices à retisser de profonds et salvateurs liens humains? Vous êtes de plus en plus nombreux.ses à venir chercher à la librairie des récits dont le ferment serait de belles et fortes relations amicales, et nous trouvez bien dépourvu.es-quand-la-bise-fut-venue. Cependant, depuis quelques années, de plus en plus de personnes font le choix de les placer au cœur de leurs vies et trouvent en elles des raisons d’espérer, de rire, des manières de faire famille, habitat ou militantisme autrement, de créer des endroits de solidarité bienvenus et de réinventer comment vieillir ensemble, prendre soin les un.es des autres.

Démontrant, s’il le fallait encore, que l’intime est éminemment politique, Nos Puissantes amitiés est une mine ! Alice Raybaud, journaliste au Monde, est une remarquable brodeuse d’espoir: en mêlant témoignages, philosophie, sociologie, références culturelles variées et internationales (podcasts, essais théoriques, films), elle monte le canevas d’un monde dans lequel l’amitié est source d’utopie, la famille choisie fondement d’émancipation, de lutte et de joie.

Jauge est limitée à 40 personnes, aussi il est impératif de réserver reservation@librairiedelanglerouge.com / 02 22 12 99 28 sur les horaires d’ouverture. Préciser votre nom et n° de téléphone. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 19:30:00

fin : 2024-04-12

Librairie de l’Angle Rouge 9 Rue de l’Hôpital

Douarnenez 29100 Finistère Bretagne bonjour@librairiedelanglerouge.com

