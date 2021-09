Rencontre avec Alfred Brendel conservatoire à rayonnement régional, 5 janvier 2022, Angers.

Rencontre avec Alfred Brendel

conservatoire à rayonnement régional, le mercredi 5 janvier 2022 à 18:00

Autour de Goethe et Beethoven Celui qui oppose Goethe et Beethoven se demande : où leur grandeur et leur spécificité se situent- elles ? Qu’avaient-ils en commun et en quoi étaient-ils différents ? Comment ont-ils donné un sens à leur époque ? Que signifiaient pour eux la nature et la liberté ? Quel effet produisaient-ils sur les autres ? Comment s’entendaient-ils ? Et comment nous touchent-ils aujourd’hui ? Il est plus facile de poser de telles questions que d’y répondre. Alfred Brendel, né en 1931, est un des plus grands pianistes de notre temps. Sa carrière internationale et ses enregistrements ont fait de lui un interprète de légende. Après avoir donné son dernier concert public à Vienne en 2008, il a décidé de se consacrer à la transmission et donne désormais des conférences et des masterclasses dans le monde entier pour transmettre son art et son expérience. Chacune de ses rares apparitions est un événement. Après avoir enseigné deux années consécutives à l’académie de Musique dans les Vignes à Savennières, il revient à Angers pour notre plus grand plaisir. Auditorium du Conservatoire Conférence en anglais accompagnée d’une présentation écrite en français.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Conférence autour de Goethe et Beethoven

conservatoire à rayonnement régional Esplanade Henri-Dutilleux 49100 Angers Angers Maine-et-Loire



